Литва передала українським військовим спорядження та сухпайки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Литовська армія передала українським оборонцям бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків.
Про це повідомило Міноборони Литви.
Спорядження знадобиться військовим у зимовий період.
«Кожен наш пакет підтримки — це додатковий крок до перемоги», — додав міністр Арвідас Анушаускас.
Минулого тижня Литва передала кілька мільйонів патронів і кілька тисяч набоїв до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.
На 2024—2026 роки країна запланувала новий пакет військової підтримки України на €200 мільйонів.
- Литва активно надає допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. У 2022 році військова підтримка Литви сягнула €283 мільйонів. Країна вже виділила Україні два вертольоти Мі-8 і кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами, бронетранспортери M113, позашляховики Land Rover і пайки для військових. Також литовці зібрали €6 мільйонів на радари ППО для України.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення балтійська країна передала допомоги на понад €500 мільйонів. Загальний обсяг допомоги Литви Україні перевищив мільярд євро, або понад 1,2% ВВП країни. Половина з цієї допомоги — військова.