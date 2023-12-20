Литва передала українським військовим спорядження та сухпайки

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Reuters / «Бабель»

Литовська армія передала українським оборонцям бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків.

Про це повідомило Міноборони Литви.

Спорядження знадобиться військовим у зимовий період.

«Кожен наш пакет підтримки — це додатковий крок до перемоги», — додав міністр Арвідас Анушаускас.

Минулого тижня Литва передала кілька мільйонів патронів і кілька тисяч набоїв до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

На 2024—2026 роки країна запланувала новий пакет військової підтримки України на €200 мільйонів.