​Україна отримала грант на €150 мільйонів від Євросоюзу. Кошти підуть на відновлення інфрастуктури

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Україна отримала €150 мільйонів фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського Союзу, повідомило Міністерство фінансів.

Кошти підуть на відновлення критично важливих обʼєктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф — зокрема транспортної інфраструктури, комунальних обʼєктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень. Кошти надійшли у рамках угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».

Другий транш обсягом €100 мільйонів очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти спрямують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.