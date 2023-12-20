Україна отримала грант на €150 мільйонів від Євросоюзу. Кошти підуть на відновлення інфрастуктури
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Pixabay
Україна отримала €150 мільйонів фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського Союзу, повідомило Міністерство фінансів.
Кошти підуть на відновлення критично важливих обʼєктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф — зокрема транспортної інфраструктури, комунальних обʼєктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень. Кошти надійшли у рамках угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».
Другий транш обсягом €100 мільйонів очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти спрямують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.
- Нещодавно Європейська рада вирішила створити Український фонд з фінансуванням в обсязі €50 мільярдів на 2024—2027 роки. Гроші, серед іншого, спрямують на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення й модернізацію України, а також на прискорення інтеграції в ЄС.