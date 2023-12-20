NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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NASA
Агентство NASA показало зображення скупчення молодих зірок NGC 2264, яке за формою та кольором нагадує різдвяну ялинку.
Про це пише пресслужба NASA.
Зоряне скупчення розташоване в Чумацькому Шляху за 2 500 світлових років від Землі. Там зірки віком від одного до пʼяти мільйонів років.
Білі й сині вогники на фото — це молоді зірки, які випромінюють X -промені, а зеленим забарвлений газ у туманності.
Це скупчення побачили телескопи Chandra та WIYN.