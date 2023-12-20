Ремонтні роботи зі збитками на 700 тисяч гривень. Посадовці Ужгородської міськради отримали підозри

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Національна поліція України

Посадовців Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевого підприємця викрили на розкраданні бюджетних коштів — їх підозрюють у збитках на 700 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Посадовці налагодили схему розкрадання грошей під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Для цього вони вносили в акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт — сума збитків становить майже 700 тисяч гривень.

Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних.

Начальник відділу одного з департаментів Ужгородської міської ради, директор комунального підприємства, а також підрядник отримали підозри. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.