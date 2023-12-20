США запровадили санкції проти компаній з Близького Сходу та Східної Азії за участь у виробництві іранських дронів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції проти 10 компаній і чотирьох людей, повідомили в Міністерстві фінансів США.
У переліку обмежень опинилися люди й організації з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, які підтримують виробництво іранських дронів. Мережа, яку очолював Хоссейн Хатефі Ардакані з Ірану, сприяла закупівлі компонентів іноземного походження на сотні тисяч доларів для Корпусу вартових ісламської революції та їхньої програми БпЛА. У списку санкцій також його спільники.
Також Ардакані координує іноземні оборонні закупівлі через підставні компанії в Малайзії, Гонконгу та інших країнах.
Активи підсанкційних людей і компаній у США заблокують, а організації, які працюватимуть з ними, також можуть опинитися в списку обмежень.
- У вересні США ввели санкції проти пʼяти організацій і двох фізичних осіб в Ірані, Китаї, Гонконгу, Туреччині та ОАЕ, причетних до закупівлі елементів для іранських безпілотників.