США запровадили санкції проти компаній з Близького Сходу та Східної Азії за участь у виробництві іранських дронів

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Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції проти 10 компаній і чотирьох людей, повідомили в Міністерстві фінансів США.

У переліку обмежень опинилися люди й організації з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, які підтримують виробництво іранських дронів. Мережа, яку очолював Хоссейн Хатефі Ардакані з Ірану, сприяла закупівлі компонентів іноземного походження на сотні тисяч доларів для Корпусу вартових ісламської революції та їхньої програми БпЛА. У списку санкцій також його спільники.

Також Ардакані координує іноземні оборонні закупівлі через підставні компанії в Малайзії, Гонконгу та інших країнах.

Активи підсанкційних людей і компаній у США заблокують, а організації, які працюватимуть з ними, також можуть опинитися в списку обмежень.