Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільняється. Він очолював найбільшого забудовника столиці 12 років

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Голова правління, президент найбільшого забудовника столиці «Київміськбуд» Ігор Кушнір написав заяву про звільнення і опублікував її у Facebook.

«Я очолив «Київміськбуд» рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій і пересудів, я вирішив піти з посади голови правління — президента «Київміськбуду», якому я присвятив значну частину свого життя», — написав Кушнір у Facebook.

У його заяві, датованій 20 грудня, сказано, що він йде за згодою сторін.

Влітку 2023 року наглядова рада і правління «Київміськбуду» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, а Ігор Кушнір був тимчасово відсторонений від роботи.

Тепер він пише, що компанія протягом останніх місяців пережила «низку потужних медійних атак», але аудит не виявив будь-яких зловживань.

«Було детально вивчено діяльність «Київміськбуду» за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто [...]. У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації», — зазначив Кушнір.