У Південній Кореї студенти подали до суду, бо викладач закінчив іспит на 90 секунд раніше
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Група південнокорейських студентів подала до суду через те, що їхній вступний іспит закінчився на 90 секунд раніше від запланованого терміну.
Про це повідомляє BBC.
Щонайменше 39 студентів із Сеулу стверджують, що під час першого етапу іспиту з корейської мови дзвінок пролунав раніше.
Викладачі визнали помилку перед початком наступного етапу іспитів і надали додаткові півтори хвилини під час обідньої перерви, але студенти могли лише заповнити порожні колонки, але не виправляти наявні відповіді.
Тепер студенти вимагають по 20 мільйонів вонів ($15 400) кожний — саме стільки коштує рік їхнього навчання. Адвокат стверджує, що раптове закінчення іспиту вплинуло на результати.
Чиновники заявили, що інспектор, відповідальний за конкретний іспит, неправильно визначив час.
- У Південній Кореї вступний іспит до коледжу, відомий як Suneung, триває вісім годин і містить завдання з кількох предметів, що йдуть один за одним. Suneung є одним із найважчих іспитів у світі.
- Це вже не перший випадок, коли студенти подають до суду через передчасний дзвінок. У квітні суд у Сеулі присудив 7 мільйонів вонів ($5 250) студентам, які стверджували, що на іспиті Suneung у 2021 році дзвінок пролунав приблизно на дві хвилини раніше.