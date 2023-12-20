У Південній Кореї студенти подали до суду, бо викладач закінчив іспит на 90 секунд раніше

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Група південнокорейських студентів подала до суду через те, що їхній вступний іспит закінчився на 90 секунд раніше від запланованого терміну.

Про це повідомляє BBC.

Щонайменше 39 студентів із Сеулу стверджують, що під час першого етапу іспиту з корейської мови дзвінок пролунав раніше.

Викладачі визнали помилку перед початком наступного етапу іспитів і надали додаткові півтори хвилини під час обідньої перерви, але студенти могли лише заповнити порожні колонки, але не виправляти наявні відповіді.

Тепер студенти вимагають по 20 мільйонів вонів ($15 400) кожний — саме стільки коштує рік їхнього навчання. Адвокат стверджує, що раптове закінчення іспиту вплинуло на результати.

Чиновники заявили, що інспектор, відповідальний за конкретний іспит, неправильно визначив час.