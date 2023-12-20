Суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення фінансиста Джеффрі Епштейна

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Федеральний суд США наказав протягом наступного року оприлюднити імена 170 людей з близького оточення фінансиста Джеффрі Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл. Епштейна звинувачували в педофілії й організації проституції.

Про це повідомляє BBC.

Постанова, що її в понеділок винесла нью-йоркська суддя Лоретта Преска, вимагає «повністю розкрити зв’язки Епштейна». Люди, що опиняться в списку, можуть до 1 січня подати петицію про вилучення їхніх імен.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року в США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її також звинувачували в торгівлі людьми.