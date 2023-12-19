«Занадто висока ціна війни» та що станеться з Україною у разі перемоги росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 19 грудня

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«Бабель»

Репортаж про життя українських жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, опублікували у виданні France24. Там розповіли історії чотирьох жінок і як вони далі намагаються жити після втрати коханих. 40-річна Юлія виїхала за кордон на початку повномасштабного вторгнення, тоді як її чоловік одразу вирішив приєднатися до війська. Він загинув у липні 2022 року, а його дружина разом із 14-річною донькою повернулися до Києва. Проєкт у сфері ІТ, над яким працювала Юлія, закрили, і зараз вони живуть на державні виплати, які отримує її донька через загибель батька. Натомість 40-річна Анастасія не отримує нічого, оскільки її чоловік не був в армії — росіяни вбили його під час окупації Ірпеня. Вона ж разом із донькою втратила своє майно в цьому місті. Нічого не отримала і 33-річна Анна, партнер якої загинув у серпні 2023 року. Хоча сама Анна була на четвертому місяці вагітності, офіційно вони не були одружені. Її дитина отримає право на фінансову підтримку від держави вже після народження. Ці жінки кажуть, що саме їхні діти стали для них новою ціллю для життя. Для 34-річної Дар’ї це було найважче — пояснити 4-річному сину, чому його тата більше немає. Він загинув у липні 2023 року під час контрнаступу. Для цих жінок перемога України у війні стала обов’язковою, тому що вони вже заплатили за неї «високу ціну» і сподіваються, що такі втрати були немарними.



У разі перемоги росії українці зіштовхнуться з такими терором, якого не бачила Європа з часів тоталітарних режимів ХХ століття. Про це застерігають на сторінках Foreign Policy. Попри відсутність успіхів під час контрнаступу та затримку з військовою допомогою Заходу ситуація в Україні далека від жахливої. Але вона може швидко погіршитися, якщо США не нададуть Україні значної допомоги. І Захід має усвідомити всі наслідки можливої перемоги рф. Поразка країни, яку підтримує Захід, надасть упевненості росії та іншим державам, що кордони можна змінювати силою. Перемога росії налякає європейських союзників і може призвести до краху системи колективної безпеки. Китай також зробить висновки, що Тайвань може не розраховувати на постійну підтримку США. Це все геополітичні наслідки, але вони ніщо у порівнянні з тим, що станеться з українцями. Російська пропаганда протягом останніх двох років культивувала насильство, зґвалтування, втоплення дітей, знесення міст та фізичне винищення мільйонів українців. Через вторгнення мільйони українців мобілізувались, об’єднались для захисту країни, культури, мови, багато допомагають армії. У разі поразки росія буде змушена фактично покарати, репресувати, «перевиховати» майже все українське суспільство. Все це призведе до мільйонів викрадень, арештів, катувань, убивств, хвилі біженців до Європи тощо. Тому коли у Конгресі США гальмують допомогу Україні, вони мають розуміти, що стануть відповідальними за всі ті масові звірства, які почнуться у разі перемоги росії.

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