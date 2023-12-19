Селін Діон втрачає контроль над своїм тілом через рідкісний синдром

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Всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон невиліковно хвора на рідкісний розлад — синдром ригідної людини або мʼязової скутості. Її недуг швидко прогресує та змушує тіло атакувати власні нервові клітини, 55-річній Діон з кожним днем важче рухатися — вона фактично втрачає контроль над власним тілом.

Про це сестра співачки Клодетт Діон розповіла в інтервʼю французькому виданню 7 Jours.

Цей синдром зустрічається в однієї людини на мільйон — він вважається недослідженим, а лікування не існує. За словами Клодетт, співачці з кожним днем стає лише гірше.

«Селін наполегливо працює заради покращення свого стану, але полегшення незначні, вона не контролює свої мʼязи. Мені боляче, що вона завжди була дисциплінованою та багато працювала. Селін досі мріє повернутися на сцену, але як? Голосові звʼязки — це мʼязи, серце теж мʼяз», — сказала сестра співачки.