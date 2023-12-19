Зеленський: Війна на Близькому Сході відчутно вплинула на допомогу Україні

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Війна на Близькому Сході вплинула на допомогу Україні. У цьому є дипломатичний успіх росії, адже увага світу розпорошилася на два фронти — в Україні та Ізраїлі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками року.

«Війна впливає на допомогу Україні, йде розфокусування уваги з боку світової спільноти. Це погано впливає на стійкість України. Ми повинні розуміти, що у нас відбувається повномасштабна війна. Зіграли роль і дипломатичні успіхи росії, внаслідок її впливу деякі країни почали вагатися, чи допомагати нам», — заявив Зеленський.

Президент Зеленський наголосив, що загибель людей у секторі Гази від дій Ізраїлю не можна порівняти з загибеллю українців від росіян.

«Ми визнаємо політику двох держав — Ізраїлю та Палестини [...]. Але окупація і вторгнення рф в Україну не починалось з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію росії», — пояснив президент.

Зеленський прокоментував і майбутні вибори в США, які відбудуться вже в 2024 році. Він вважає, що негативні зміни в політиці США щодо допомоги Україні можуть вплинути на хід війни.

«Я не впевнений, що політика США щодо України зміниться. Якщо ця політика стане прохолоднішою, це сильно вплине на хід війни. Якщо якась важлива деталь випадає, то весь механізм розсипається. Якщо лідер у допомозі Україні випаде, цей вплив точно не буде позитивним, зокрема в тому, що стосується допомоги з боку Європи», — пояснив він.