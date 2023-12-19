Головою Держлісагентства Кабмін призначив Віктора Смаля
- Автор:
- Олександра Амру
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Головою Державного агентства лісових ресурсів України Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
До травня 2023 року Віктор Смаль обіймав посаду заступника голови Держлісагентства, а потім був виконувачем обовʼязків голови.
- Попередником Смаля був Юрій Болоховець, який зараз є гендиректором «Лісів України». Минулого місяця він анонсував масові звільнення і додав, що протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.