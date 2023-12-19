Головою Держлісагентства Кабмін призначив Віктора Смаля

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Головою Державного агентства лісових ресурсів України Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

До травня 2023 року Віктор Смаль обіймав посаду заступника голови Держлісагентства, а потім був виконувачем обовʼязків голови.