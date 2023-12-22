Найдовша поїздка Україною — 754 км, а хвилина пік, коли замовляють іжу — 13:11. Bolt підбив підсумки 2023 року
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Bolt / @missbazan / @tayuniti
Попри війну, компанія Bolt продовжила працювати в Україні й активно розвивати свої основні напрямки: замовлення авто, прокат електросамокатів і доставку їжі. Ось підсумки року Bolt — у цікавих фактах і цифрах.
Bolt Rides
Цьогоріч найдовшою була поїздка 754 км, за неї пасажир заплатив 21 184 грн. Найактивніший користувач здійснив 1 327 поїздок, а найпопулярніший пункт висадки та посадки — Центральний залізничний вокзал у Києві.
Найчастіше авто викликають з 21:00 до 22:00. Іноді пасажири залишають водіям непогані «чайові» — рекорд цього року 300 грн. Серед водіїв є своя легенда: одному з них вдалося отримати «п’ять зірочок» 4 187 разів.
Bolt scooters
Від початку року прокатом електросамокатів скористалися понад пів мільйона користувачів. Найпопулярніша локація старту поїздки — станція метро «Політехнічний інститут», а кінцева зупинка — «Золоті ворота» в Києві. Втім, найбільшу кількість поїздок має райдер зі Львова — загалом 853 за рік. А найдовшою відстанню поїздки — 28,4 км — може похизуватися Дніпро.
Bolt Food
Найпопулярніша страва, яку замовляли через Bolt Food — бургер. Рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald’s біля метро «Лукʼянівська» в Києві. Загалом за рік бургерів (і з McDonald’s, і з інших закладів) замовили понад мільйон, а якщо бути точнішим — 1 154 524.
13:11 — це хвилина пік, саме в цю мить на платформу надходить найбільше замовлень. Найдорожче за рік коштувало 15 690 грн. А рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 638 разів.
- Цьогоріч Bolt переказав 800 000 грн фонду «Таблеточки» та 1 500 000 грн «Повернись живим». Компанія також запустила проєкт «Доставка добра» і реалізувала кілька соціальних проєктів з «Укрзалізницею» та Visa, Lviv Urban Forum та Європейським тижнем мобільності.