Рада ЄБРР схвалила збільшення капіталу на €4 мільярди для подальшого фінансування України

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Правління Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалило збільшення капіталу на €4 мільярди — це дозволить подвоїти свої інвестиції в Україну після початку повоєнної відбудови.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення набуде чинності 31 грудня 2024 року. Це третій випадок в історії ЄБРР, коли банк збільшує капітал. Цього разу — до €34 мільярдів.

«Збільшення капіталу банку дозволить нам отримати більше і стати ще сильнішим банком – сильнішим банком для України, сильнішим банком для всіх наших економік і клієнтів, а також сильнішим банком для наших акціонерів», — заявив президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

ЄБРР був найбільшим інституційним інвестором в Україні протягом останніх 30 років. Він значно збільшив свою підтримку після вторгнення росії в лютому 2022 року. На 2022—2023 роки банк виділив Україні €3 мільярди.

У червні рейтингове агентство Fitch оцінило чистий ризик ЄБРР за гарантіями Україні в €2,5 мільярда — у співвідношенні це 12,8% акціонерного капіталу. Fitch попередило, що ЄБРР і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) Світового банку можуть втратити кредитні рейтинги, якщо Україна не виплатить свої кредити.

Акціонери ЄБРР матимуть право на додаткові акції в межах збільшення капіталу. Така опція стане доступною на початку 2024 року, а виплати – на початку 2025 року.

Окрім Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку, ЄБРР має 72 національних акціонери. Від моменту заснування в 1991 році він інвестував понад €190 мільярдів.