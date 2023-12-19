На Ладижинській ТЕС аварія — знеструмлені кілька районів Вінниччини

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У вівторок, 19 грудня, на Ладижинській теплоелектростанції ДТЕК сталася аварія, через що без електроенергії залишилися кілька районів Вінницької області.

Про це повідомило «Вінницяобленерго».

«Ця аварія не пов’язана з ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку. Енергетики АТ «Вінницяобленерго», Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль, щоб електропостачання якнайшвидше було відновлено», — сказано в повідомленні.

Причин аварії та її характер не уточнюють. У понеділок, 18 грудня, адміністрація теплоелектростанції повідомила про заплановані ремонтні роботи (з 14:00 до 15:00) і коротке відключення електропостачання.