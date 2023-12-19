Через землетрус у Китаї загинуло щонайменше 118 людей

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Reuters

На північному сході Китаю вночі проти 19 грудня стався землетрус магнітудою 6,2. Загинули щонайменше 118 людей, а ще сотні людей отримали поранення. Тільки провінція Ганьсу повідомила, що через землетрусу постраждали близько 400 людей, пише Reuters.

Епіцентр останнього землетрусу був за 5 км від кордону між Ганьсу й сусідньою провінцією. Сильні підземні поштовхи відчувалися в багатьох частинах провінції Цинхай. Там щонайменше 13 загиблих і 182 поранені.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попросив владу «зробити все можливе», щоб допомогти постраждалим, відновити інфраструктуру і розмістити жителів зруйнованих будинків.

Президент Тайваню Цай Інвень висловив співчуття жертвам і запропонував Китаю допомогу.

Міністерство фінансів Китаю і міністерство боротьби зі стихійними лихами заявили, що виділяють 200 мільйонів юанів, або близько $28 мільйонів на рятувальні роботи в постраждалих від землетрусу провінціях Ганьсу і Цинхай.