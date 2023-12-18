У Нідерландах експолковник російського ГРУ хоче свідчити в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини рф

Новини

EenVandaag / NPO 1

У Міжнародному кримінальному суді (МКС) хоче виступити з заявою про воєнні злочини росії в Україні колишній полковник російського Головного розвідувального управління та колишній «вагнерівець» Ігор Саліков.

Про це він розповів у програмі EenVandaag нідерландського телеканалу NPO 1.

Ігор Саліков служив у російському війську 25 років і дослужився до звання полковника, а потім працював у «ПВК Вагнера».

У складі «ПВК Вагнера» чоловік воював у Сирії та в різних країнах Африки. Також брав участь у російсько-українській війні на сході України у 2014 році і вже після лютого 2022 року.

За словами Ігоря Салікова, він був свідком багатьох злочинів і знає, звідки йшли накази.

Експолковник приїхав у Нідерланди, щоб дати свідчення у Міжнародному кримінальному суді. Він думає, що прокурорів зацікавить робота ланцюжка командування, тобто те, хто саме віддавав накази.

У листі до МКС Саліков написав, що накази зазвичай надходили з Міноборони рф у Москві, а іноді з Адміністрації президента путіна. Там ідеться, що розвідувальні служби, як-от військова розвідка (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ), також часто беруть участь у незаконних операціях.

Ігор Саліков EenVandaag / NPO 1

«Я підтримував там так званих сепаратистів і був свідком продуманої пропагандистської кампанії», — сказав чоловік про участь у війні в Україні у 2014 році, зокрема в Криму.

За його словами, так званий референдум у Донецьку про створення «ДНР» був сфальсифікований. Там застосовували тиск, підкуп, шантаж, фізичну силу.

Водночас Ігор Саліков повторив тезу, що російських солдатів у 2014 нібито переконали вторгнутися в Україну брехнею на кшталт «російськомовних вбивають», а «могили наших дідів могли б обмалювати свастикою».

Ще ексофіцер розповів у листі про операції під фальшивим прапором, які він бачив у Донецьку: там погрожували мирним мешканцям і вбивали їх, у цивільних районах встановлювали міни, через що було багато смертей. За словами Салікова, це робили, щоб звинуватити українську армію у насильстві проти мирних.

Ігор Саліков додав, що був «свідком звірств проти мирного населення» у лютому 2022 року, страт військовополонених і викрадення українських дітей до Білорусі.

«Я бачив, як люди зі спецслужб перевозили велику кількість дітей без батьків через кордон до Білорусі», — і зазначив, що йшлося про цілі колони агентів ФСБ на легкових автомобілях і невеликих мікроавтобусах.

Колишній «вагнерівець» пояснив своє звернення до МКС втратою віри в російську справу. Він приземлився у Нідерландах 18 грудня, поліція затримала його в аеропорту. Де він перебуває зараз, невідомо.