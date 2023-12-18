TikTok оптимізує інтерфейс для великих екранів

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Getty Images / «Бабель»

Соцмережу TikTok оптимізують для планшетів та пристроїв із великими екранами.

Про це пише пресслужба TikTok.

Незабаром соцмережа працюватиме у портретному або ландшафтному режимі для гаджетів з великим екраном.

Також у TikTok спростять навігаційні панелі у верхній і нижній частинах екрана, а також покращать чіткість відео.

У пресслужбі додають, що це має зробити простір соцмережі більш інклюзивним і приємним.