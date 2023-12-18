TikTok оптимізує інтерфейс для великих екранів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Соцмережу TikTok оптимізують для планшетів та пристроїв із великими екранами.
Про це пише пресслужба TikTok.
Незабаром соцмережа працюватиме у портретному або ландшафтному режимі для гаджетів з великим екраном.
Також у TikTok спростять навігаційні панелі у верхній і нижній частинах екрана, а також покращать чіткість відео.
У пресслужбі додають, що це має зробити простір соцмережі більш інклюзивним і приємним.
- Раніше TikTok назвав найвірусніші відео року, серед яких відео про макіяж, який переглянули пів мільярда разів, домашніх тварин, смажену курку АСМР та інше.