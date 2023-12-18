Телескоп «Джеймс Вебб» показав нові детальні зображення Урану

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NASA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав нові фотографії планети Уран, пише NASA.

Телескоп зафіксував тьмяні внутрішні та зовнішні кільця Урану, зокрема невловиме кільце Дзета — слабке та дифузне кільце, розташоване найближче до планети. «Джеймс Вебб» також зробив зображення багатьох із 27 відомих супутників планети і навіть зафіксував деякі маленькі супутники в кільцях.

NASA

На нових фотографіях Урану можна побачити кілька яскравих штормів поблизу південної межі полярної шапки планети. Кількість цих штормів, а також те, як часто та де вони зʼявляються в атмосфері Урану, можуть бути повʼязані з поєднанням сезонних і метеорологічних ефектів.

Оскільки Уран обертається під кутом близько 98°, він має найбільш екстремальні пори року серед планет у Сонячній системі. Майже чверть кожного уранового року Сонце світить над одним полюсом, занурюючи іншу половину планети в темну зиму, яка триває 21 рік.

NASA

Нові зображення Урану будуть безцінні для планування будь-яких майбутніх космічних місій на планету.

Уран також може служити прототипом для вивчення майже 2 000 екзопланет подібного розміру, які відкрили за останні кілька десятиліть. Ця «екзопланета на нашому задньому дворі» допоможе астрономам зрозуміти, як існують планети такого розміру та як вони утворилися. Це, своєю чергою, може допомогти нам зрозуміти нашу Сонячну систему в цілому.