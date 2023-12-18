Генштаб ЗСУ підтвердив, що в кабінетах Залужного і працівників апарату знайшли прослушку

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У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що знайшли підслуховуючі пристрої в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного і працівників Апарату забезпечення.

Пристрої знайшли під час планової перевірки приміщень 17 грудня. Щоб з’ясувати обставини, за яких це сталося, наслідки та причетних, Генштаб звернувся до Служби безпеки України.