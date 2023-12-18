Генштаб ЗСУ підтвердив, що в кабінетах Залужного і працівників апарату знайшли прослушку
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що знайшли підслуховуючі пристрої в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного і працівників Апарату забезпечення.
Пристрої знайшли під час планової перевірки приміщень 17 грудня. Щоб з’ясувати обставини, за яких це сталося, наслідки та причетних, Генштаб звернувся до Служби безпеки України.
- 17 грудня СБУ повідомила, що техніку знайшли не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке в майбутньому він міг використовувати для роботи. Попередньо, пристрій перебував у неробочому стані. Пристрій передали на експертизу.