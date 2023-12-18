Партія президента Вучича перемагає на парламентських виборах у Сербії

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Reuters

Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича перемагає на виборах до парламенту країни.

Про це повідомляє РТС.

Явка на виборах становить 59,3%, уже підраховано понад 90% голосів. За оцінками соціологів CeSID та IPSOS, за SNS проголосували 46,3% виборців. Імовірно, вона отримає 128 мандатів. Другою є «Сербія проти насильства» з 23,6% — на неї очікує 65 мандатів у парламенті.

На третьому місці — коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6% або 18 мандатами. Коаліція NADA має 4,9% голосів або 13 мандатів.

Агентство Reuters пише, що CeSID та IPSOS повідомили про низку порушень, зокрема організований прихід виборців на виборчі дільниці, фотографування бюлетенів і процедурні помилки.

«Сербія проти насильства» звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до державної виборчої комісії.