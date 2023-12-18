Генштаб: Сили оборони знищили понад тисячу окупантів і 44 російських танки за добу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 090 військових, 44 танки, 60 бойових броньованих машин і 38 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 347 160 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У напрямку Купʼянська українські оборонці відбили 9 атак в районі Синьківки та Петропавлівки на Харківщині. Ще 8 ворожих атак відбито в районі Макіївки на Луганшині і Тернів Донецької області. Також українські воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України відбили 16 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 11 атак на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Новомихайлівки і Красногорівки на Донеччині. Українські захисники відбили 4 атаки в тому районі.

Крім того, Сили оборони відбили ще 4 атаки противника біля Роботиного і на захід від Вербового на Запоріжжі.

Протягом доби українська авіація вдарила по району зосередження військ, озброєння та військової техніки і по двох зенітних ракетних системах противника.

Українські ракетні війська уразили 4 райони концентрації російських військ, артилерійську систему та склад боєприпасів російських окупантів.