СБУ спільно з Силами оборони атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області

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Служби безпеки України і Збройні сили України в ніч на 17 грудня атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області. Летовище було важливою ціллю, адже там розташовується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил рф.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в силових структурах.

На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувалися три радіолокаційні станції та інша техніка.

Аеродром атакували безпілотниками. Уранці Міноборони росії заявило про збиття 33 БпЛА, утім співрозмовники «Бабеля» запевняють, що силовики завдали ворогу суттєвих уражень техніки.