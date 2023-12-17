Сили оборони за добу відбили 89 атак та ліквідували 1 250 окупантів

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Кількість бойових зіткнень на фронті в середньому залишається біля позначки 90 — ворог наступає на різних ділянках фронту від Купʼянська до Роботиного.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні зазначив, що протягом доби росіяни втратили 1 250 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати росії в особовому складі перевищили 346 000 окупантів.

Ситуація за напрямками

Волинський та Поліський: оперативна обстановка залишається без істотних змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Купʼянський: українські захисники відбили 14 атак росіян біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Лиманський: Сили оборони відбили 6 атак у районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

Бахмутський: українські військові відбили 12 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авдіївський: українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Бійці стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак у районах Невельського та Первомайського Донецької області.

Марʼїнський: українські бійці продовжують стримувати ворога в районах Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там успішно відбили 12 атак росіян.

Шахтарський: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізький: Сили оборони відбили 12 атак західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Мелітопольський: Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Херсонський: Сили оборони далі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.