Розслідування: майже 13 тисяч російських ботів у TikTok генерували фейки про корупцію в уряді України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія проводила масовану таємну операцію впливу на базі соцмережі TikTok, яка була направлена на колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова та український уряд загалом. Основною темою фейків була суцільна корупція.

Відповідне розслідування провели Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) спільно з проєктом BBC Verify.

Кампанія проводилася ботами. Вони постили відео щонайменше сімома мовами зі звинуваченнями Резнікова в купівлі розкішних маєтків і автомобілів, натякаючи, що він і український уряд загалом отримали прибуток від війни. Також були відео про дочку Резнікова Анастасію Штейнгауз, що нібито вона купила віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі. У розслідуванні згадують і кампанію проти генерала Валерія Залужного (нібито придбав віллу в Чилі).

DFRLab виявила тисячі підозрілих акаунтів TikTok, які постили схожі або майже однакові відео. На них вийшли через іншу соцмережу — Х (колишня Twitter). Облікові записи, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді й шаблони твітів. Вони здебільшого завантажували лише одне відео на новоствореному акаунті й використовували аудіо, створене штучним інтелектом.

Фахівці TikTok уже виявили понад 12 800 акаунтів які брали участь в операції. Сумарно вони мали понад 847 тисяч підписників. За попередніми оцінками, вони генерували сотні мільйонів переглядів.

Компанія TikTok описала це як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі, і вважає її російською.