Туреччина, Румунія й Болгарія в січні підпишуть договір про розмінування Чорного моря

Новини

Туреччина, Румунія й Болгарія готові до угоди про розмінування Чорного моря. Її планують підписати 11 січня в Стамбулі.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає TRT Haber.

«У межах тристоронньої ініціативи, започаткованої під проводом нашої країни проти мінної загрози в Чорному морі, 22—23 листопада ми провели третій раунд засідання Цільової групи з протимінної діяльності в Чорному морі, який приймало наше міністерство. Ми також плануємо провести церемонію підписання в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн», — заявив міністр.

У контексті повномасштабної російської агресії Гюлер висловив сподівання, що «ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше». Він додав, що територіальна цілісність України має буде захищена.