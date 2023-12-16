Помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед

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Anadolu Agency / Contributor

Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах помер у віці 86 років.

Про це пише Al Jazeera з посиланням на кувейтське державне телебачення KUNA.

У листопаді еміра госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям. Причину смерті не зазначають.

Шейх Наваф склав присягу у вересні 2020 року після смерті свого зведеного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха у США у віці 91 року.

Наваф аль-Ахмед до того як став еміром Кувейту, обіймав різні посади на держслужбі, він був міністром оборони, внутрішніх справ, заступником премʼєра. У лютому 2006 року він отримав титул спадкоємного принца Кувейту.

У Навафа аль-Ахмеда є старший син Ахмед аль-Наваф аль-Ахмед аль-Сабах, який наразі обіймає посаду премʼєр-міністра країни. Конституція Кувейту передбачає, що спадкоємець престолу після смерті правителя автоматично стає еміром.