За ніч Сили ППО знищили 30 із 31 дронів Shahed
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 16 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сєща, Курськ (рф).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Усього росіяни застосували 31 ударний БпЛА. Сили ППО збили 30 дронів у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.
Для цього залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
У Силах оборони півдня уточнили, що уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлю і медичний заклад у Херсонському районі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.