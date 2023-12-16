Орбан боїться перемоги України так само, як і путін. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 15 грудня

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«Бабель»

Демократична Україна в ЄС ― велика внутрішньополітична проблема для Віктора Орбана, пише у виданні Visegrad Insight науковий співробітник американського Фонду Германа Маршалла Даніель Гередуш, угорець за погодженням. Він запевняє, що премʼєр-міністр Угорщини не просто ретранслює інтереси путіна в ЄС ― його мотивація дещо інша. І ось яка.

За роки правління Орбана Угорщина відчутно деградувала, зокрема економічно. Якщо на початку 2000-х із країн центральної та східної Європи лише Чехія випереджала її за темпами росту ВВП, то тепер Угорщина позаду всіх, крім Болгарії та Хорватії. Словаччина, Польща й Румунія стали більш конкурентоспроможними. Це вплинуло і на міграцію, і на рівень життя, і на довгострокові економічні перспективи.

Орбан обрав шлях на зміцнення вертикалі влади, і патронажна демократія поступово змістилася в бік автократії. За допомогою пропаганди премʼєр-міністру Угорщини ще якось вдається переконати населення в правильності обраного шляху ― а також у тому, що не варто покладатися лише на ЄС, треба шукати підтримки і в інших союзників, зокрема в авторитарної росії. Україна ж рухається у протилежному напрямку.

Якщо демократичній Україні вдасться відбити напад диктаторського режиму й приєднатися до Заходу, це продемонструє угорцям дві речі. По-перше, що Угорщина не вміє обирати союзників. А по-друге, що ЄС ― надійний партнер, і потрібно не розвішувати по країні плакати з критикою Брюсселю, а співпрацювати. І те і те похитне владу Орбана. Тому він і блокує не лише вступ України до ЄС, а й виділення Києву грошей, вважає Гередуш. Орбану потрібно, щоб Україна програла ― і чим їй буде гірше, тим краще буде йому.

В такій ситуації ЄС варто заблокувати право Угорщини впливати на рішення блоку, впевнений автор. Дії Орбана прямо порушують пункт 7 Статуту ЄС ― що євроспільнота має право захищатися, якщо її цінностями намагаються знехтувати. Угорський автократ робить саме це, і ЄС має всі юридичні та моральні підстави захищатися.

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