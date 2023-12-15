Twich спершу дозволив сексуальний контент на стримах, а за два дні передумав

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Fredrick Tendong / Unsplash

Сервіс Twitch вдруге за два дні оновив політику щодо сексуального контенту на платформі — спочатку він пом’якшив свої правила, дозволивши показувати відвертий контент під час трансляцій, а потім заборонив.

Два дні тому сервіс дозволив користувачам «навмисно показувати груди, сідниці або тазову область», якщо відео матиме спеціальну мітку, яка попереджатиме про це глядачів. Те саме стосувалося анімованих або намальованих оголених тіл. Також були й деякі інші послаблення політики, зокрема у Twich пообіцяли не блокувати відео з еротичними танцями, як-от тверк або стриптиз.

Проте вже сьогодні сервіс знову змінив свої правила, посиливши обмеження щодо сексуального контенту. Twich почав активно видаляти відео з відвертим вмістом і блокувати акаунти, які їх створили за два дні політики послаблення.

Надалі на платформі буде заборонено демонструвати будь-який контент «для дорослих» — як оголене тіло, так і його художнє зображення.

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