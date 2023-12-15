У Португалії знайшли павука, який зник 92 роки тому

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Sergio Henriques/Re:wild

У селі на півночі Португалії знайшли павука Nemesia berlandi, якого не бачили з 1931 року.

Про це пише New Scientist.

Павука вперше описали в 1931 році, коли ентомологи знайшли двох самок неподалік від крихітного села Фагільде. Самки мали темно-коричневі тіла довжиною до 2,2 сантиметра. Однак після того року їх не бачили аж дотепер.

Sergio Henriques/Re:wild

Цей вид належить до сімейства павуків-люків, які називаються Nemesiidae, бо вони живуть у норах із відкидними дверцятами, щоб ловити здобич, яка нічого не підозрює.

Учені не бачили дорослих самців N. berlandi, проте вважається, що вони поводяться подібно до самців схожих видів.

«Нам так легко пропустити їх, тому що вони дуже загадкові. У них є люк, який просто скидається на будь-що в цьому місці, наприклад, лист чи мох», — додав один із дослідників.