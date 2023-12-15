Німеччина відправляє Україні гуманітарну допомогу на зиму вартістю €6,1 млн

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Федеральні міністерства внутрішніх та зовнішніх справ Німеччини надають комплексну гуманітарну допомогу Україні для проходження зими в умовах війни. На це виділили €6,1 мільйона.

Про це пише пресслужба німецького уряду.

Федеральне агентство технічної допомоги вже доставило понад 400 вантажів допомоги загальною вартістю більш ніж €250 мільйонів, а на підході ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, акумуляторні блоки, намети, ліжка, ковдри, водоочисні станції та житлові контейнери.

Раніше в Україну привезли 120 пожежних машин, самоскидів, екскаваторів, будівельних машин тощо. Щоб підтримати українську систему охорони здоровʼя, Німеччина також приймає пацієнтів з України. Наразі меддопомогу отримали 944 пацієнти.

«Перед обличчям ще однієї важкої зими ми підтримуємо народ України, якому злочинна війна путіна продовжує завдавати неймовірних страждань», — додала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Допомога від Німеччини

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard.

У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримати Україну. За даними німецького уряду, за 2022 рік Німеччина надала Україні озброєнь на €2 млрд, а у 2023 році планувала надати техніки й боєприпасів на €5,4 млрд.

Водночас Німеччина виділила «Укренерго» €24,5 млн на посилення енергосистеми.