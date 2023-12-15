У Києві дітей не пустили до укриття з собакою. Поліція відкрила кримінальну справу

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Під час повітряної тривоги 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття через те, що з ними був собака. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, після сигналу тривоги пішли до укриття однієї зі столичних шкіл, де вони навчаються.

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Однак охоронець школи не пустив їх до бомбосховища через те, що з дітьми був пес породи «мальтіпу».

Журналістка Тетяна Даніленко пише, що Саша і Богдан — діти воїна «Азову» Юрія Овчиннікова, який загинув у Запорізькій області. А директор школи № 40 аргументувала дії охоронця тим, що у людей в укритті може бути алергія на собаку.

Однак охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу, тому слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.