Дунайська комісія позбавила росію права на членство

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Дунайська комісія вирішила позбавити росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Таке рішення Комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під українським президентством. Воно ґрунтується ще й на рішенні за 17 березня 2022 року, за яким росіянам забороняють брати участь у всіх зустрічах та виключають їх із складу секретаріату Комісії.

Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року, а якщо вона цього не зробить — члени Комісії не визнаватимуть свої зобовʼязання перед рф за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.

До комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, рф (скоро її членство припинять), Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.