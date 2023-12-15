Дослідження: Люди успадкували «ген жайворонка» від неандертальців

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Neanderthal Museum

Учені з Каліфорнійського університету виявили, що люди-жайворонки успадкували ген, що дозволяє рано прокидатися, від неандертальців.

Про це пише The Guardian.

Neanderthal Museum

Дослідники проаналізували фрагменти ДНК неандертальця і припустили, що Homo Sapiens отримали цей ген під час переселення з Африки до Євразії 70 тисяч років тому. Вони схрещувалися з неандертальцями, які вже звикли до холоднішого клімату. На півночі дні взимку коротші, тому неандертальці і люди були змушені збирати їжу, як тільки розвиднялося.

Однак для сучасної людини зараз «ген жайворонка» відіграє невелику роль, оскільки на її біоритми впливають багато різних факторів. Загалом сучасні люди мають до 4% неандертальської ДНК, зокрема, гени, повʼязані з пігментацією шкіри, волоссям, жиром та імунітетом.