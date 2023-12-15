Лікарку з Маріуполя засудили до довічного увʼязнення — вона здавала окупантам поранених українських воїнів

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СБУ

Лікарку-офтальмолога з Маріуполя заочно засудили до довічного увʼязнення, повідомляють у пресслужбі СБУ.

У березні 2022 року Валентина Чехова здала росіянам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до лікарні, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення лікарні. Тоді окупанти на чолі з російським військовим з позивним «Осетин» шукали українських військових серед пацієнтів. Щоб врятувати воїнів, медперсонал завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів.

Однак Чехова під час обходу разом з окупантами показала їм ліжка поранених військових. Після цього росіяни викрали важкопоранених українських захисників, увʼязнили і катували їх. Чехова також вказала «Осетину» на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів ЗСУ. Росіяни забрали в чоловіка документи, автівку та пригрозили готуватися до «повільної смерті». Згодом лікарю вдалося втекти.

За співпрацю окупанти призначили колаборантку на посаду очільниці офтальмологічного відділення.

Суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін увʼязнення. Наразі вона перебуває на окупованій території України.