Дослідження: Коти приносять людям предмети, але за власними правилами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Дослідники виявили, що домашні коти люблять приносити людям речі, але грають за власними правилами.
Про це пише The Guardian.
Дослідники опитали 924 власники, що живуть із 1 154 кішками й котами, щоб краще зрозуміти поведінку тварин. Для більшості тварин (94%) апортування було інстинктивною поведінкою. Більшість з них почали грати в принесення, коли ще були кошенятами або підлітками.
Найчастіше коти приносили свої іграшки, а також сферичні предмети, наприклад, зімʼяті шматочки паперу. Декотрі приносили лише один конкретний тип предметів для конкретної людини або були готові гратися лише в певний час доби.
Ігри з принесенням частіше закінчувалися з ініціативи кота, ніж з ініціативи господаря. Коти також частіше і довше приносили предмети, коли самі починали гру.
«Загалом котів, як відомо, важко дресирувати. Коти самі диктують свої сеанси апортування, але це помилкова думка, що коти не дуже товариські зі своїми господарями», — сказала автор дослідження докторант Джемма Форман Університету Сассексу.
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