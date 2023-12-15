Росіяни запустили по Україні 14 дронів — усі збили Сили ППО
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Уночі Сили ППО збили усі 14 безпілотників Shahed, що запустила росія. Їх знищили над Миколаївською, Херсонською, Хмельницькою та Полтавською областями.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ці дрони летіли з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край росії).
- У ніч проти 14 грудня Сили ППО збили 41 із 42 російських дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.