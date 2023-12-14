«Слуга народу» переобрала Олену Шуляк на другий термін керівництва партією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Найбільшу за представництвом у Верховній Раді політичну партію «Слуга народу» ще два роки очолюватиме Олена Шуляк — її переобрали на зʼїзді партії.
Вона обіймає цю посаду з листопада 2021 року. Шуляк перейняла керівництво після Олександра Корнієнка, який став першим віцеспікером парламенту.
Нині депутатка є головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.