«Слуга народу» переобрала Олену Шуляк на другий термін керівництва партією

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Найбільшу за представництвом у Верховній Раді політичну партію «Слуга народу» ще два роки очолюватиме Олена Шуляк — її переобрали на зʼїзді партії.

Вона обіймає цю посаду з листопада 2021 року. Шуляк перейняла керівництво після Олександра Корнієнка, який став першим віцеспікером парламенту.

Нині депутатка є головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.