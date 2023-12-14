У полтавській їдальні знайшли кишкову паличку — там отруїлися 27 студентів

Новини

Thana Prasongsin / Getty Images

Фахівці з Держпродспоживслужби перевірили їдальню в Полтаві, де нещодавно отруїлися 27 студентів, і знайшли кишкову паличку в їжі.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби Полтавської області.

В межах слідчих дій поліція і Держпродспоживслужба Полтавщини відвідали студентське кафе на території Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка — там могли їсти отруєні студенти. Фахівці відібрали зразки для лабораторних досліджень — результати виявили кишкову паличку в шаурмі й котлетах.

Інфекцію також знайшли на посуду та кухонних поверхнях. До того ж, у їдальні виявили такі порушення якості продуктів:

у курячому філе та солодковершковому маслі знайшли сліди плісняви і хвороботворних бактерій;

у капусті – перевищення вмісту нітратів;

вода забруднена бактеріями групи кишкової палички, які у високих концентраціях містяться у фекаліях людей та тварин.

Через деякий час після першої перевірки фахівці знову навідалися до закладу, однак представники вишу, на території якого розташована їдальня, не пустили їх.

Інспектори Держпродспоживслужби звернулися до поліції.