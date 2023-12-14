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У полтавській їдальні знайшли кишкову паличку — там отруїлися 27 студентів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Thana Prasongsin / Getty Images

Фахівці з Держпродспоживслужби перевірили їдальню в Полтаві, де нещодавно отруїлися 27 студентів, і знайшли кишкову паличку в їжі.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби Полтавської області.

В межах слідчих дій поліція і Держпродспоживслужба Полтавщини відвідали студентське кафе на території Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка — там могли їсти отруєні студенти. Фахівці відібрали зразки для лабораторних досліджень — результати виявили кишкову паличку в шаурмі й котлетах.

Інфекцію також знайшли на посуду та кухонних поверхнях. До того ж, у їдальні виявили такі порушення якості продуктів:

Через деякий час після першої перевірки фахівці знову навідалися до закладу, однак представники вишу, на території якого розташована їдальня, не пустили їх.

Інспектори Держпродспоживслужби звернулися до поліції.