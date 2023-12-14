Лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу

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Reuters / «Бабель»

Лідери ЄС вирішили розпочати перемовини про вступ України та Молдови до Європейського союзу, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. Також інституція надала статус кандидата Грузії, а от переговори з Боснією і Герцеговиною про вступ розпочнуть, як тільки будуть виконані критерії членства.

«Це чіткий сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту», — написав Мішель.

Тепер виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу, яка передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності українського законодавства європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Далі настане етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році.

Зазначимо, що будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку, зокрема Угорщина.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му й увійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все повністю залежатиме від української влади. Вона отримає чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство матиме можливість контролювати цей процес. До того ж, статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.