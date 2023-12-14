ППО збила над Києвом аеробалістичну ракету «Кинджал»

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У Києві під час однієї з повітряних тривог 14 грудня оборонці збили одну аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Київ24.

За інформацією речника, під час атаки були і хибні цілі («фальшцілі»), які ворог імітував за допомогою РЕБ, і реальні запуски аеробалістичних ракет. Під час першої хвилі запусків у повітрі було три літаки.

Близько 20:00 командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив збиття «Кинджала» в небі над Київською областю.

Впродовж дня в Києві пʼять разів оголошували повітряну тривогу через зліт носіїв «Кинджалів».