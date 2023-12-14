Міноборони виграло пʼять арбітражів на понад 900 млн грн

Новини

Міністерство оборони за 100 днів роботи нової команди — від вересня 2023 року — виграло пʼять міжнародних арбітражів проти іноземних постачальників на понад 900 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів постачання і погану якість.

Міжнародний арбітраж присудив стягнути з недобросовісних іноземних постачальників $6,93 млн і €16,47 млн на користь Міноборони.

Арбітраж також постановив, що відсотки річних будуть нараховувати щодня до моменту, коли постачальник сплатить свою заборгованість перед Міноборони.

Також за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму $33,16 млн.