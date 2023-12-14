Росіяни вдарили по Хмельниччині ракетами «Кинджал»

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Росіяни вдарили аеробалістичною ракетою «Кинджал» по Старокостянтинову Хмельницької області. Під удар потрапили одразу дві ОТГ — Старокостянтинівська і Миролюбненська.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

На місцях падіння ракет «Кинджал» працюють відповідні служби. Постраждалих і руйнувань поки не зафіксували.

«Тривогу оголосили о 14:09, приблизно, і фактично через 10 хвилин від оголошення тривоги вже був приліт на Хмельниччині», — сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Чому росіяни атакують Старокостянтинів

У Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут була 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7-й бомбардувальний полк.

З 2008 року військова частина в Старокостянтинові має назву «7 бригада тактичної авіації імені Петра Франка» — на честь сина Івана Франка, який сам був пілотом і розвивав військову авіацію.

Зараз авіабаза в Старокостянтинові — одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріпленні укриття для стоянки і відповідна злітно-посадкова смуга.

Представлена в травні 2020 року «Візія Повітряних сил до 2035 року» декларувала, що саме аеродроми в Старокостянтинові, а також в Озерному (Житомирська область) мали бути переобладнанні, щоб стати зразковими аеродромами, зокрема й для іноземної авіаційної техніки.