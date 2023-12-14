Сили ППО збили 41 із 42 дронів Shahed

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У ніч проти 14 грудня сили ППО збили 41 із 42 російських дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти пускали безпілотники хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (рф).

На Одещині через російський обстріл загорілася автівка і господарча споруда. Також пошкоджені 11 будинків. Через атаку постраждали 11 людей, з них три дитини. Усіх трьох дітей і двох дорослих ушпиталили.

Крім дронів, росіяни запустили шість зенітних керованих ракет С300 з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.