Країни Північної Європи підписали спільну заяву за підсумками саміту. Обіцяють довгострокову підтримку України

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На другому саміті Україна — Північна Європа в Осло прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції й президенти України та Фінляндії підписали спільну заяву.

Лідери засудили російську агресію, закликали росію вивести свої війська і наголосили на продовженні підтримки України стільки, скільки потрібно. За їхніми даними, від моменту повномасштабного вторгнення загальний обсяг допомоги від країн Північної Європи становить близько €11 мільярдів.

«Країни Північної Європи залишаються відданими посиленню міжнародного тиску з метою протистояння спроможності росії продовжувати свою незаконну війну, зокрема за допомогою санкцій. Ми продовжимо співпрацювати з міжнародними партнерами для протидії обходу санкцій», — йдеться в заяві.

Крім того, партнери активно вивчатимуть «сфери надання додаткової підтримки, включно з, але не обмежуючись безпекою в морі, протиповітряною обороною та військово-повітряними силами, зокрема бойовою авіацією».

Також країни Північної Європи погоджуються розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобовʼязань і підтверджують свою підтримку відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.