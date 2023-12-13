Тарнавський спростував російський вкид про «повне взяття» Марʼїнки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заперечив інформацію росіян про повне взяття Марʼїнки на Донеччині.
За його словами, оборона Марʼїнки триває, як і стримування окупантів у районах Новомихайлівки та Красногорівки.
«В районі Марʼїнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Марʼїнки триває», — наголосив Тарнавський.
Про те, що росіяни розпочали масований наступ під Марʼїнкою й Авдіївкою, ЗСУ повідомляли 11 грудня.