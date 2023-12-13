Держава компенсує бізнесу облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

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Сергій Бортник / «Бабель»

Держава виплатить роботодавцям 660 мільйонів гривень компенсації у 2024 році за облаштування 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На облаштування одного робочого місця для людей з інвалідністю І групи виділяють до 100 500 грн, інвалідністю ІІ групи — до 67 000 грн.

Компенсацію виплачують за придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця — меблів та фурнітури, компʼютерів та оргтехніки, програмного забезпечення, поручнів та брусів, машин для виробництва та обробки, засобів захисту здоровʼя та безпеки на робочих місцях.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю треба впродовж 90 днів після облаштування робочого місця подати заяву про відшкодування витрат до Центру зайнятості за місцем своєї господарської діяльності.

А центр упродовж 10 робочих днів ухвалює рішення про надання компенсації. Кошти мають надійти за 5 днів.