Обухівський «шитий» рушник і традиція приготування голубців з картоплею стали нематеріальною культурною спадщиною

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Міністерство культури України / Facebook

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку два нові елементи нематеріальної культурної спадщини України.

Національний перелік поповнили:

традиція і технологія виготовлення Обухівського «шитого» рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, селище Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);

Міністерство культури України / Facebook

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Міністерство культури України / Facebook

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони елементів на пʼять років.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 82 елементи.