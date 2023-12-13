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Обухівський «шитий» рушник і традиція приготування голубців з картоплею стали нематеріальною культурною спадщиною

Автор:
Олександра Опанасенко
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Міністерство культури України / Facebook

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку два нові елементи нематеріальної культурної спадщини України.

Національний перелік поповнили:

Міністерство культури України / Facebook

Міністерство культури України / Facebook

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони елементів на пʼять років.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 82 елементи.