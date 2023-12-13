У США запровадять технологію, яка завадить нетверезому водієві завести автівку

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Регулятори автомобільної безпеки в США заявили, що вимагатимуть від виробників автомобілів запровадити нові технології, які не дозволятимуть нетверезому водієві завести автомобіль.

Про це повідомляє Reuters.

У 2021 році Конгрес наказав Національному управлінню безпеки дорожнього руху запровадити пасивну технологію, щоби спробувати запобігти десяткам тисяч смертей на дорогах щорічно. Закон вимагає, щоб нові розробки були готові до листопада 2024 року.

Йдеться про низку технологій, які могли б завадити людині напідпитку сісти за кермо. Зокрема, в нових моделях автівок пропонують установлювати датчики дихання для виявлення алкоголю, або камери, які відстежуватимуть рух очей, щоб визначити, чи водій тверезий. Якщо людина буде нетверезою, машина не поїде.

Регулятори автомобільної безпеки зазначають, що передусім мають упевнитися, що технологія працює, відтак вони дадуть автовиробникам принаймні три роки на її впровадження.